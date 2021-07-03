Киев, , 04:43 — REGNUM Русские, которые приживают на Украине, не смогут обладать всеми правами человека в стране из-за принятия закона о коренных народах, считает депутат Рады («Слуга народа») Олег Семинский. Об этом он написал 2 июля на своей странице в Facebook.

«Русские на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере обладать всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. В отличие от украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков», — написал он.

Вместе с тем депутат назвал принятие закона «началом восстановления справедливости».

«Сегодняшний день — трагедия для российского Кремля и украинских олигархов, а для украинцев — начало восстановления справедливости!», — полагает парламентарий.

Спустя некоторое время Семинский удалил это сообщение со своей страницы. Однако другой депутат Рады Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») опубликовал в Facebook сохраненный скриншот с постом своего коллеги. Он также добавил к изображению взятые из интернета резкие комментарии жителей Украины в адрес Семинского. В одном из представленных мнений отмечается, что украинский народ тоже не включен в принятый закон.

«…В законе о коренных народах украинский народ тоже не фигурирует. И, следуя ублюдочной логике данного нардепа от «Слуги народа», теперь украинцы тоже будут лишены гражданских прав», — говорится в представленном тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля глава отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Харькове Андрей Лесик заявил, что закон о коренных народах Украины был поддержан в Верховной Раде большинством действующего президента страны, однако в целом не находит значительной поддержки в украинском обществе.

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