Эр-Рияд, , 06:25 — REGNUM Власти Саудовской Аравии из-за угрозы распространения COVID-19 ввели временный запрет на въезд в королевство из Афганистана, Вьетнама, ОАЭ и Эфиопии, а также ограничили поездки своих подданных и резидентов в эти страны. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение МВД 3 июля сообщает Саудовское агентство печати.

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Новые ограничения вступают в силу 4 июля. Возвращающиеся в Саудовскую Аравию из этих четырёх стран граждане, которые не успеют пересечь границу до 23:00 4 июля, должны будут пройти карантин.

Во вторник в Саудовской Аравии суточный показатель заразившихся коронавирусом оказался самым высоким за последние 11 месяцев — 1 567 человек. За минувшие сутки он составил 1 486. Общее число инфицированных в стране с населением 34,2 млн человек с начала пандемии достигло 487 592.

Напомним, что 17 и 29 мая в Саудовской Аравии были смягчены ограничения на въезд и выезд, действовавшие с декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, непривитые от COVID-19 граждане Саудовской Аравии с 1 августа лишатся доступа в госучреждения.

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