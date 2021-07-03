Париж, , 01:23 — REGNUM Франция намерена возобновить проведение совместных военных операций против террористов в Мали, сообщает пресс-служба французского министерства вооруженных сил.

Сообщается, что власти республики провели переговоры с переходным правительством Мали. Им удалось достигнуть договоренностей о возобновлении военных антитеррористических операций на территории африканской страны.

«Франция во взаимодействии со всеми странами, участвующими в операции «Бархан», включая силы «Такуба», приняла решение о возобновлении совместных военных операций», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о прекращении военной операции «Бархан» в Мали. По его словам, французские войска не будут проводить операции, бороться с террористами будут лишь силы специального назначения.

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