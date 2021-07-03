Лондон, , 12:38 — REGNUM Три аналитических центра готовы представить свои предложение по предотвращению международного долгового финансового кризиса и помощи государствам, являющихся наиболее крупными должниками, с целью быстрого достижения ими устойчивого развития и создания низкоуглеродной экономики после пандемии COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство Reuters 28 июня 2021 года.

Предложение под названием «Облегчение долгового бремени для зеленого и инклюзивного восстановления» взяло за основу так называемые облигации Брейди, выпущенные странами Латинской Америки в конце 1980-х годов, которые позволили коммерческим банкам обменивать свои требования к развивающимся странам на ценные бумаги и списывать часть задолженности.

План, разработанный Центром политики глобального развития Бостонского университета, Фондом Генриха Бёлля и Центром устойчивых финансов Лондонского университета SOAS, призывает G-20 (группу крупнейших 20 экономик мира) создать новый глобальный механизм выпуска новых облигаций, которые могут быть обменены частными кредиторами на старые долги.

Пандемия коронавируса и связанные с ней экономические последствия повысили высокий уровень долга во многих странах с низким и средним уровнем доходов, ограничив их возможность решать проблемы в области здравоохранения и сделать их экономику устойчивой к изменению климата.

Поддерживающие меры G-20 до сих пор были сосредоточены на беднейших странах, за исключением 22 стран, подверженных высокому риску долгового кризиса.

По данным Института международных финансов, уровень долга на развивающихся рынках продолжает расти и в первом квартале 2021 года достиг рекорда — более $86 трлн.

В то время, как страны с развитой экономикой создают и используют фонды восстановления после пандемии для того, чтобы запустить «зеленый курс», развивающимся странам, особенно зависимым от природных ресурсов, оказалось непросто совместить срочную потребность в облегчении долгового бремени обслуживание своих долгов и стремление «озеленить» экономику.

« G-20 необходимо проявить смелость, и они должны действовать немедленно. Прошлый опыт подсказывает нам, что отсрочка реагирования на долговые кризисы приводит к плохим результатам и более высоким расходам как для должников, так и для кредиторов », — говорится в общем отчете трёх аналитических центров.

Они призвали финансовых чиновников G-20, которые будут участвовать в совместной встрече 9−10 июля 2021 года, расширить список стран, чей долг может быть реструктурирован, включив в него государства со средним уровнем дохода, и поддержать меры по повышению кредитного рейтинга через новые облигации, которые можно было бы обменять на старые долги.

В докладе говорится, что механизм должен находиться под надзором Всемирного банка, а план должен требовать от стран, получающих снижение долгового бремени, привести свою политику в соответствие с Парижским соглашением по климату и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Страны, которые будут неспособны обслуживать долг по новым облигациям, должны быть готовы к тому, что долг будет передан в пользу частных кредиторов, и страна должна будет выплатить пропущенный платеж в специально созданный гарантийный фонд.

Международный валютный фонд и Всемирный банк должны также провести расширенный анализ устойчивости долга, который учитывает климатические риски и потребности в расходах для повышения устойчивости к изменению климата.

Подробное предложение аналитических центров появилось через несколько месяцев после того, как директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что «зеленые» долговые обязательства могут стимулировать действия по борьбе с изменением климата, и пообещала представить вариант таких обязательств к ноябрю 2021 года.