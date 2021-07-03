3 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 12:02 — REGNUM Заявление главы региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова, в котором он назвал клоунадой киевский закон «О коренных народах Украины», вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 3 июля в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Клоунада — это если матом не говорить об Украине. Поросята на ферме ещё не понимают, что они для мяса и денег, а не для красоты», — отметил Михаил И.

Многие пользователи оказались абсолютно солидарны в оценках с представителем крымских татар. Люди убеждены, что президент Украины неспособен достойно заниматься своими непосредственными делами, а лишь стравливает друг с другом народы.

«А что, есть сомнения? Президент — главный клоун Украины, профессия у него такая, ничего личного. Отсюда и все вытекающие последствия. Ну не политик он, как бы ни старался хорошо играть данную роль. Увы, полное фиаско», — считает Natalja M.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Некоторые комментаторы указали на то, что данный закон защищает просто малочисленные народы, которые представлены на территории Украины, и ничего вредного в этом нет.

«Речь идет о защите относительно малочисленных коренных народов, у которых нет своего государства. Если включать в этот закон всех, то зачем тогда этот закон нужен?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом Русский генерал.

Эйваз Умеров facebook.com

Часть людей отмечает, что крымским татарам не надо, чтобы их защищала Украина в качестве малочисленной народности. Люди убеждены, что татары в Крыму чувствуют себя более чем достойно и ни в чём не ущемлены.

«Было время, когда татары фактически владели Крымом. Это было очень давно, времена эти прошли. Но татары это помнят и внутренне не хотят быть малочисленным коренным народом Украины», — напомнил Pol B.

Ряд пользователей указывает на то, что бурю в стакане создали отдельные представители крымских татар в Киеве, которые в угоду политической конъюнктуре на Украине пытаются использовать свой этнос и противопоставлять его России.

«В Киеве живёт парочка невменяемых крымских татар, которые официально представляют людей, о которых ничего не знают. Вот они и соучаствовали в создании этого закона. Неважно, что в нём нет смысла, главное, звучит громко. А европейцы ничего не знают о крымских татарах, караимах и крымчаках, поэтому для них этот бред вполне убедителен», — предполагает Епифан З.

Фотоснимок Крыма со спутника NASA

Нашлись и те, кто напомнил, что подобные законы на территории Украины опасны, потому что они попросту стравливают народы между собой, давая преференции одним, а других этого лишая.

«Украинские депутаты в своём законе забыли написать, что до русской революции 1917 года ни о какой Украине и украинцах мир даже и не слышал. Всё, что они написали, — ложь в чистом виде, и сочинители этого закона лжецы и обманщики. Их закон о коренных народах и все действия, связанные с ним, — преступление. Относиться к ним надо, как к преступникам. К их покровителям США, Великобритании и странам НАТО так же, как к преступникам. Для них не существует народов, достойных уважения. Вывод простой. Соблюдаешь законы джунглей — живи в джунглях», — указал Алексей С.

Напомним, 2 июля глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал клоунадой киевский закон «О коренных народах Украины».