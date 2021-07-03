3 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 11:40 — REGNUM Информация о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своём поручении пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, откуда поступает «огромное количество оружия», вызвала шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 июля в социальной сети Facebook.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну, всё! «Древние шумеры» в кольце врагов! Жду возмущений из Киева в стиле: «А нас-то за шо?» — издевается Южный К.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное решение означает, что руководство Белоруссии обозначило Украину как угрозу для собственной безопасности.

«Давно пора называть всё своими именами. Украина — это место, из которого распространяются цветные революции. В том числе и в виде оружия и боевиков. Я ведь правильно понял президента Лукашенко?» — задаётся вопросом Олег М.

Некоторые комментаторы удивляются тому, что белорусские власти испугались поставок оружия с территории Украины, в то время как на границе должны дежурить пограничники, следящие за тем, чтобы такого не допустить.

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«Оружие — это не наркотики или ювелирка. Как? Как оружие можно провезти через организованную границу? В Белоруссии вроде правоохранительные органы ого-го! Аж секретные переговоры Меркель умеют прослушивать. Что-то темнит Батька», — подозревает Геннадий С.

Часть людей считает, что народная поддержка президента Белоруссии должна укрепить уверенность Лукашенко в том, что майданный сценарий на территории республики не осуществится.

Минск. Белоруссия (с) ИА REGNUM

«А чего боится Лукашенко? Согласно голосованию, его поддерживает большинство — порядка 80 процентов населения! Или президент понимает, что долго на штыках не усидеть? Чего-то боится?» — пишет Сергей Н.

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре может случиться так, что не только Белоруссия оградится от Украины, но и сама Российская Федерация. В результате этого Киев останется один на один со своим разбитым корытом.

«Я так думаю, что еще немного, и наши власти в России закроют границы с Украиной. А ещё закроют всевозможные вентили, рубильники и прочую халяву, в том числе и гастарбайтерам», — предрекает Марина К.

Нашлись и те, кто напомнил, что нелегальные поставки, контрабанда осуществляются не только с территории Украины, но и в обратном направлении.

«Не знаю, что там с оружием, но контрабанда сигарет из Белоруссии через Украину в Евросоюз — это просто жуть!» — пишет Valentyn B.

Напомним, 2 июля агентство «Белта» опубликовало информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своём поручении пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, откуда поступает «огромное количество оружия».