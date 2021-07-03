3 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 11:48 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена обратились к Казахстану, Таджикистану и Узбекистану с просьбой временно разместить тысячи афганцев, помогавших американским военным. Белый дом опасается, что беженцы могут стать жертвами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в связи с выводом войск США и НАТО из Афганистана.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Около 9 тыс. афганских граждан работали на США. Вашингтон планирует обеспечить их безопасность до вывода своих войск из Афганистана. Отмечается, что соглашение со странами Туркестана станет частью сделки по сотрудничеству с США для урегулирования в Афганистане.

Обсуждение началось после того, как американские войска покинули авиабазу Баграм, свой крупнейший объект. Данное событие символизирует фактический уход боевых сил из Афганистана спустя 20 лет.

Ранее США пообещали вывести большинство войск к 11 сентября, оставив в стране контингент численностью около 650 человек для защиты дипломатов. При этом представитель Пентагона Джон Кирби сегодня, 2 июля, заявил, что вывод войск может быть завершен уже к концу августа.

Афганские силовики U.S. Army

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Bloomberg.

«Я здесь не для того, чтобы подтверждать какие-либо разговоры», — ответила Псаки (представитель Белого дома) на вопрос о нашем репортаже. Она сказала, что некоторые афганские союзники, находящиеся в группе риска, будут переведены в другое место к концу августа, чтобы завершить оформление виз. «Местонахождение или количество, я просто не смогу разглашать… по соображениям безопасности», — пишет репортер Bloomberg JenniferJJacobs.

«Американцы обманули нас, теперь они пытаются отправить нас в Таджикистан, Узбекистан. Такая позорная политика, почему не на Гуам, почему не в Америку, а в Таджикистан и Узбекистан? Позор американскому правительству», — отмечает @HenaBroken.

«Это хорошие новости. Переместите их оттуда», — одобряет @HoltonSharp.

«Наполовину хорошие новости… привезите их в США, если они этого хотят. Иначе в следующей стране, куда мы вторгнемся, не будет никого, кто захочет нам помочь», — считает @Justaname69.

«Ребята собрались, чтобы надавить на президента (США Джо Байдена) и #ВыполнитьНашиОбязательства перед нашими афганскими союзниками по обеспечению безопасности и защиты», — делает отсылку @alexender202 к недавнему митингу, на который пришли американцы в поддержку помогавшим США афганцам.

«О, черт возьми. У нас были чертовы годы, чтобы привезти их сюда, а мы все еще возимся с этим?» — осуждает @Katana134.

Афганские полицейские ResoluteSupportMedia

«Для чего? Просить другие страны убирать за нами — это американская манера, я полагаю», — подчеркивает @seemsallbad.

«США снова не чтят тех, кто служил бок о бок с американскими войсками. Президент, вы потерпели неудачу!» — считает @jimmyarturopaiz.

«Я не понимаю, почему они не могут приехать сюда. Разве не это им было обещано?» — возмущается @carolp56.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена согласилась вывезти из Афганистана тысячи афганцев, работавших на США в качестве переводчиков, пока консульство занимается рассмотрением их визовых заявлений.

Решение принято из-за опасений, что афганцы, помогавшие американским войскам, будут убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда США окончательно покинут Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США продолжат оказывать финансовую и гуманитарную помощь Афганистану после вывода американских войск из этой республики.