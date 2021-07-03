Париж, , 12:38 — REGNUM Париж и Лондон конкурируют за доминирование в быстрорастущем мире инвестиционных продуктов, разработанных с учетом экологических, социальных и управленческих факторов (ECG), активы которых, по оценкам Bloomberg IРntelligence, к 2025 году могут вырасти до более чем $53 трлн — суммы, превышающей глобальный рынок корпоративных облигаций. Об этом сообщает BLOOMBERG 2 июля 2021 года.

По словам Бена Калдекотта, директора программы устойчивого финансирования Оксфордского университета, для лондонского Сити эта битва является «ключом к его будущему». Подобно тому, как Нью-Йорк преуспевает в торговле акциями, а Чикаго является столицей опционов, тот город, который зарекомендует себя как мировой центр зеленого финансирования, получит выгоду от роста устойчивой торговли и инвестиций.

Накал конкуренции вырос из-за Брексита, в результате которого европейские банки оказались отдалены от Лондона. Во вторник, 29 июня 2021 года, главный исполнительный директор банка JPMorgan, объявил, что Париж станет его «торговым центром» в Европейском союзе, и подтвердил план по переезду нескольких сотен трейдеров во французскую столицу. Ряд крупнейших конкурентов JPMorgan в США, включая Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc., также поддержали эту идею.

По большинству показателей финансового влияния французская столица не может сравниться с Лондоном. В столице Великобритании в сфере финансовых услуг работает более чем вдвое больше людей, управляющие активами контролируют больше денег, чем их коллеги во Франции, Германии и Швейцарии вместе взятых, а сам Лондон является ведущим мировым центром торговли валютами и еврооблигациями.

Тем не менее, по данным Morning star Inc., в конце марта 2021 года во Франции торговля устойчивыми ценными бумагами измерялась суммой более €140 млрд ($167 млрд), что почти на 40% больше, чем в Великобритании, согласно данным, собранным Morningstar Inc. Согласно результатам опроса, опубликованного в мае 2021 года, в котором приняли участие более 6000 членов CFA Institute (глобальной некоммерческой профессиональной организации, предоставляющей специалистам по инвестициям финансовое образование), 75% респондентов из Франции согласились с тем, что продукты, соответствующие требованиям ESG, будут доминировать в финансовой сфере в течение следующих 10 лет, что является самым высоким показателем во всех странах.