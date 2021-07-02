Москва, , 23:05 — REGNUM К государственной границе России в течение недели приближались 47 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 2 июля официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Кроме этого, за неделю было зафиксировано шесть иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Сообщается, что все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. По данным оборонного ведомства, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства России допущено не было.

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