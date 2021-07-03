Вашингтон, , 12:47 — REGNUM Администрация Джо Байдена сделала сокращение выбросов парниковых газов ключевой частью своей повестки дня в области климата, объявив о планах ввести серьезные правила в нефтегазовой отрасли, однако представители малых энергетических компаний говорят, что затраты на выполнение этих правил слишком сильно повлияют на их бизнес. Об этом сообщает информационный портал The Free Press 1 июля 2021 года.

В январе 2021 года президент США Джо Байден подписал распоряжение, предписывающее Агентству по охране окружающей среды (EPA) пересмотреть правила выбросов парниковых газов с целью сокращенияэтих выбросов к 2030 году в два раза. Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли были поставлены, таким образом, в приоритет.

Представители небольших независимых нефтегазовых компаний говорят, что эти правила угрожают их бизнесу.

« Правила, установленные в своё время администрацией Трампа, имели смысл , — сказал Карр Ингам, экономист-нефтяник и исполнительный вице-президент Техасского альянса производителей энергии. — В полне возможно, что возвращение к метановым правилам эпохи Обамы или введение новых правил будет настолько обременительным, что многие из этих мелких компаний уйдут из бизнеса ».

В сентябре 2020 года администрация Трампа ввела в действие правила, освобождающие небольшие нефтяные и газовые скважины от определенных правил выбросов метана, принятых в 2016 году при администрации президента Обамы. Небольшие нефтяные компании годами лоббировали изменение правил, ссылаясь на высокую регулятивную нагрузку, связанную с постановлениями Обамы.

Представители небольших компаний теперь говорят, что возвращение к старым стандартам может обойтись слишком дорого для них.

« Контроль за выбросами на крупных скважинах, может и кажется рентабельным для компаний-гигантов, но он не обязательно рентабелен для небольших компаний , — прокомментировал Эд Лонганекер, президент Техасской ассоциации независимых производителей и владельцев роялти (TIPRO). — Дополнительные расходы, связанные с соблюдением нормативных требований, могут значительно повлиять на экономическую жизнеспособность нефтяных и газовых скважин и даже на выживание многих малых предприятий ».

Согласно отчету HAYNES AND BOONE, с 2015 года более 500 нефтегазовых компаний обанкротились, хотя в нём не упоминается, в какой степени регуляторные правила повлияли на банкротство. В отчёте Независимой нефтяной ассоциации Америки (IPAA) некоторые правила 2016 года были признаны «экономически невыгодными» для малых и средних предприятий.

В то время как организации, представляющие независимые нефтяные компании, выразили обеспокоенность по поводу новых правил, нефтяные гиганты, такие как BP, Shell и Equinor, поддержали Конгресс в голосовании за восстановление прежних стандартов.

« Нам нужно восстановить прямое федеральное регулирование выбросов метана, и мы настоятельно призываем Конгресс одобрить резолюцию по метану в соответствии с Законом Конгресса о пересмотре ранее принятых законов », — написали сотрудникиShellна корпоративном аккаунте в Твиттере.

« Мы рады, что Конгресс признает важность этой цели, и мы призываем президента подписать соответствующее решение », — заявила Мэри Стрит, старший вице-президент по связям с общественностью и информационно-пропагандистской деятельности в BP.

По словам Лонганекера, благодаря своему размеру и доходам эти компании лучше справляются с покрытием нормативных издержек.

« Мелкие операторы не обладают такими же финансовыми средствами, ресурсами или зачастую опытом регулирования, как крупные производители », — сказал Лонганекер.

Сторонники мелких производителей заявляют, что бюджет, принятый при администрации Байдена и официально опубликованный в мае 2021 года, включает положения, которые ставят в невыгодное положение мелкие энергетические компании. В бюджете предлагается отменить два налоговых вычета, вычет за процент истощения месторождения и вычет нематериальных затрат на бурение, что, по мнению мелких производителей, жизненно важно для сохранения конкурентоспособности.

Согласно данным Energy Tax Facts, вычет нематериальных затрат на бурение, в основном используемый небольшими независимыми компаниями, позволяет им вычитать стоимость разведки и разработки нефтяной скважины. Вычет позволяет независимым нефтяным компаниям принимать риски при инвестировании в новые скважины, в соответствии с IPAA.

Процентное истощение месторождения, являющееся частью налогового кодекса США с 1926 года, позволяет снизить налогооблагаемый валовой доход от собственности продуктивной скважины на 15%, если скважина дает меньше определенного количества нефти. По словам Ингхэма, этот вычет используется только небольшими независимыми производителями и позволяет им оставаться конкурентоспособными по сравнению с высокопроизводительными компаниями.

« Вычеты за истощение действительно применимы только к небольшим компаниям , — сказал Ингхэм. — И им это нужно ».

Ингхэм добавил, что не видит логики в отмене вычета за процентное истощения, заявив, что этот шаг принесет пользу только более крупным нефтегазовым компаниям.

« Многие ли из этих правил благоприятствуют более крупным производителям или не благоприятствуют мелким производителямиз-за роста затрат? Я думаю, очевидно, что ответ на этот вопрос — «да» , — сказал он. — Это может привести к дальнейшей концентрации, когда более крупные компании займут место более мелких операторов ».

В соответствии с январским указом Байдена EPA до сентября 2021 года рассмотрит и дополнительные правила выбросов метана для достижения цели по выбросам парниковых газов до 2030 года. По словам Ли Фуллера, сотрудника по вопросам окружающей среды и общей стратегии IPAA, эти новые правила могут усилить нормативное бремя.