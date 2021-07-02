Дамаск, , 22:19 — REGNUM Боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совместно с «Белыми касками» готовят в сирийской провинции Идлиб провокации с отравляющими веществами, сообщил 2 июля заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По данным российских военных, на данный момент туда доставлено порядка 10 бочек с химическими веществами.

Согласно полученной от местных жителей информации, террористы вместе с членами скандально известной группы «Белые каски», привезли на грузовом автомобиле 10 бочек с химвеществами в район населенного пункта Харим в сирийской провинции Идлиб.

«По имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку «химической атаки» в южной части хребта Джебель-Эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», — рассказал Вадим Кулить.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские незаконные вооруженные формирования регулярно пытаются инсценировать химические атаки, чтобы обвинить правительство Сирии и российских военных в применении отравляющих веществ против мирного населения.

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