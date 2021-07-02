Киев, , 22:05 — REGNUM Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о нелегальных поставках оружия с Украины и о перекрытии границы — абсурд, заявил 2 июля представитель украинского МИД Олег Николенко изданию УНН.

По его словам, «Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и не собирается этого делать в будущем».

Кроме того, Николенко сообщил, что Киев не получал официальных уведомлений о закрытии границы Белоруссией.

«Закрытие границы с Белоруссией пока не подтверждаем. От такого шага пострадает, прежде всего, белорусский народ», — заявил представитель МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что распорядился полностью перекрыть границу с Украиной из-за потока нелегального оружия. Кроме того, Лукашенко заявил о причастности Украины к созданию в Белоруссии целой сети террористических ячеек.

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