Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует вывести американских военных из Афганистана к концу лета, сообщила 2 июля официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«По состоянию на данный момент, мы ожидаем, что процесс будет закончен к концу августа» — ответила Псаки на вопрос журналиста о выводе американских военных.

Напомним, ранее стало известно, что представители вооруженных сил США и НАТО покинули являющуюся крупнейшей в Афганистане авиационную базу в городе Баграм, расположенном в провинции Парван.

ИА REGNUM напоминает, многие союзники США по НАТО с тревогой отнеслись к решению президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Союзники столкнулись с рядом серьезных вопросов, например, с тем, что станет с основной задачей сил НАТО в Афганистане, состоящей в обучении, консультировании и оказании помощи местным силам безопасности в крайне нестабильной и хрупкой стране.