Париж, , 21:58 — REGNUM Установление более доверительных отношений между Россией и Европейским союзом отвечает интересам Франции. Об этом говорится в распространенном 2 июля пресс-релизе Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Как сообщается, в ходе беседы французский лидер «напомнил о желании Франции установить более доверительные отношения между Европейским союзом и Россией». Отмечается, что стороны также согласились в необходимости продолжения «структурированного диалога по стратегической стабильности на Европейском континенте».

Напомним, ранее сегодня в Кремле сообщили, что по инициативе французской стороны Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах.

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