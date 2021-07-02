Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Президент США Джозеф Байден выступает за отмену смертной казни на всей территории страны и считает ранее объявленный мораторий очень важным шагом на этом пути, заявила 2 июля на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Президент давал ясно понять… что он хочет прекращения казней. Он рад тому, что генпрокурор делает шаги в этом направлении», — сказала Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил федеральный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров. Мораторий должен действовать все время проверки соответствующих процедур министерства юстиции США.

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