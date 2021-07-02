Минск, , 21:24 — REGNUM Выступая 2 июля на торжественном собрании в Минске, Александр Лукашенко заочно обратился к правительствам Евросоюза и сообщил: «Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций». Таким образом он отреагировал на применение Западом санкций к своей снохе, сыновьям и приближённым бизнесменам, а также чиновникам и силовикам.

Читайте в новостях: Лукашенко заявил, что снова спас Россию от западного «блицкрига»

Лукашенко сообщил собранным на торжественное собрание, что теперь «понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт». Он также заявил, что через ранее закрытую по его указанию границу с Украиной шёл большой поток оружия, поэтому он приказал ещё раз «полностью перекрыть» ранее закрытую границу с южной соседкой.

Также в новостях: Лукашенко «конкретнейшим образом» решил устроить «зачистку по всей стране»

В своём выступлении бессменный (с 1994 года) руководитель постсоветской республики поведал также, что страны ЕС, США и Украина якобы курировали неких террористов, которых недавно арестовало КГБ Белоруссии. По его словам, обезвреженные «силы» планировали теракты на белорусской территории в отношении российских военнослужащих, белорусских лесхозов и пропагандиста одного из гостелеканалов.

Читайте скандальные новости из Белоруссии: Лукашенко рассказал, как мятежники хотели отрезать язык госпропагандисту

Тем временем Литва констатировала кратный рост нелегальных мигрантов — в основном граждан Ирака, прибывающих из Белоруссии после применения к официальному Минску санкций ЕС. Правительство Литвы решило объявить экстремальную ситуацию и запросило экстренную помощь Евросоюза. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис обвинил руководство Белоруссии в использовании нелегальных мигрантов против ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве помощь в борьбе с нелегальными мигрантами.

Также читайте новости сюжета: Восточное партнерство