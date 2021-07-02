Стокгольм, , 21:20 — REGNUM Сегодня, 2 июля, лидер шведских «Христианских демократов» Эбба Буш призналась в клевете в связи с нашумевшим скандалом о покупке дома. Об этом со ссылкой на заявление политика перед журналистами сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Я подписала досудебное соглашение и признаю преступление, в совершении которого я искренне считаю себя невиновной», — заявила Буш перед журналистами.

Скандал развернулся, в феврале этого года, когда Буш оклеветала адвоката собственника домовладения, которое политик приобрела недалеко от Уппсалы.

Таким образом, после признания Буш дело не дойдет до суда. Наказанием будет условный приговор и штраф в размере 60 000 крон (€6 000).

«Ничего из того, что мною было сказано, было неверной, это все было правдой, и для меня всегда была важна правда, но в Швеции правда также может оказаться клеветой, в других странах это работает по-другому. Но мы находимся в Швеции, здесь действуют шведские законы, и я им подчиняюсь», — заявила политик.