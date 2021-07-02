2 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:57 — REGNUM Последние войска США и НАТО покинули являющуюся крупнейшей в Афганистане авиационную базу в городе Баграм, расположенном в провинции Парван. Это означает, что настал конец американского присутствия в данном регионе, ставшем центром военной мощи США в Афганистане. При этом окончательный вывод американских войск из Афганистана еще не закончен, но ожидается в ближайшее время.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Раньше это место было лишь полуразрушенной взлетно-посадочной полосой, на которую едва хватало электричества. Но присутствие США превратило аэродром в небольшой город, в котором появились магазины, спортивные залы и школы для тысяч военнослужащих и подрядчиков, работавших на базе и ее объектах.

Взлетная полоса в Баграме стала отправной точкой для всех военных операций в стране. В свое время базу посещали такие президенты США, как Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп. Все обещали победу и лучшее будущее для Афганистана.

Солдаты США в Афганистане The U.S. Army

Отметим, что в Пентагоне не сообщили, когда именно силы США и НАТО покинули авиабазу Баграм и не уточнили, когда она будет передана афганской армии.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией CNN.

«Это будет новый штаб Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Готовьтесь к долгим годам террористических атак», — предупреждает @Thomas08072966.

«Это происходит уже 2000 лет, ничего нового», — отвечает @DraikMage.

«#NoOneLeftBehind (Никто не брошен)… что будет сделано для тех, кто помогал американцам? Теперь, когда мы уйдем, на них начнется охота», — пишет @nessa12200.

«Отличная работа — экономия для американских налогоплательщиков в $$$ миллиардах, которые можно использовать для медицинского обслуживания бездомных», — отмечает @David12250816.

«Афганистан должен научиться себя защищать! Хватит. После всех этих лет поддержки США, стоившей миллиарды долларов, пришло время им сделать это самим!» — считает @HinerVicki.

«2001−2021: дело осталось незавершенным! Время потрачено зря и миллиарды долларов ушли впустую! США и НАТО потребовалось 20 лет, чтобы наконец понять, что проблема, которую они собирались решить в Афганистане, существует где-то еще», — считает @knoble62.

Афганистан Defense.gov

«Спасибо, Господи… наши великие войска возвращаются домой, и когда они вернутся домой, давайте позаботимся о них. Они служили, они заслужили!!!» — радуется @ApolloSpann.

«Деньги, которые можно было бы потратить в США на благо населения, на новые дороги и мосты», — отмечает @gutizano.

«Ценный урок для агрессора (США) — мусульмане не сдадутся так просто. Мусульмане способны вести длительную борьбу. Пожалуйста, подумайте над этим уроком, прежде чем принимать решение о начале войны…» — просит @iramady15.

«Хорошо, давайте соберем вещи и уедем к чертям. Прекратите вести бессмысленные войны и сосредоточьтесь на дипломатии», — призывает @NevadaRoybal.

«Грустно. Америка не должна быть полицией мира, но кто, если не мы… Боже, благослови мир», — пишет @BuxtonBayou1.

Напомним, Соединенные Штаты намерены оставить в Афганистане около тысячи военнослужащих для охраны дипломатов и аэропорта в афганской столице Кабуле.

Согласно данным CNN, «до тысячи военных США могут остаться в стране после официального вывода войск». Предполагается, что они будут обеспечивать безопасность сотрудников американского посольства, а также аэропорт в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники американского агентства Associated Press заявили о намерениях США оставить около 650 военнослужащих после вывода войск из Афганистана. Часть контингента будет помогать турецким военным в аэропорту Кабула.