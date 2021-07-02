Москва, , 21:03 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 2 июля обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер проинформировал французского коллегу о ходе реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«Отмечено, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остаётся стабильной. Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Владимир Путин также обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнёров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий.

«Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ», — информирует пресс-служба.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что по инициативе французской стороны Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах.

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