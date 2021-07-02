Рим, 2 июля 2021, 21:01 — REGNUM Лидеры нескольких правых партий ЕС, в том числе венгерской «Фидес», итальянских «Лиги» и «Братьев Италии» в пятницу, 2 июля, опубликовали манифест, в котором подвергли резкой критике политику Евросоюза.
ЕС не должен превращаться в «супергосударство», институты Евросоюза не должны иметь большего веса, чем национальные институты, иначе подрывается смысл договоров, на основании которых создавался ЕС, отмечено в тексте.
Сейчас налицо опасная тенденция попытки ввести в ЕС «идеологическую монополию», отметили также авторы — подразумевая, в частности, массированные атаки либералов Евросоюза на венгерский закон об ограничении ЛГБТ-пропаганды для несовершеннолетних.