Вильнюс, , 20:58 — REGNUM Из-за усиления потока мигрантов, стремящихся в Литву, правительство страны ввело режим экстремальной ситуации на всей территории, сообщает 2 июля Sputnik Литва со ссылкой на главу МВД Агне Билотайте.

По ее словам, экстремальный режим введен не из-за всплеска угрозы, а для ускорения принятия некоторых решений.

«Очень важно иметь правовую систему и инструменты, технические и логистические инструменты, чтобы быстро и оперативно принимать решения в соответствии с возникающими проблемами», — сказала Билотайте.

При этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что решение о введении режима экстремальной ситуации нужно для решения логистических проблем.

«Одна из самых серьезных проблем связана с ситуацией пандемии, потому что прибывающие люди должны быть помещены в карантин», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Литвы с конца мая регулярно заявляют об усилении потока нелегальных мигрантов.

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