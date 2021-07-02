2 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили очередное заявление Александра Лукашенко о перекрытии границы Белоруссии с Украиной.

Мирослава Романенко, , 23:56 — REGNUM Ранее перекрытая по распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко граница Белоруссии с Украиной снова будет перекрыта по его новому распоряжению. Об этом глава республики заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании в Минске.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Белоруссию. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко снова поручил «полностью перекрыть границу с Украиной»

Заявление белорусского лидера обсудили на YouTube-канале «НАШ». В социальной сети Facebook новость обсудили читатели издания «Страна.ua». Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Наглый». Многие указали на то, что закрытие границы с Украиной было ожидаемым. Некоторые отметили, что, вероятно, пропускные пункты будут работать, но усилят пограничные наряды. Также были и те, кто отметил, что это не первое заявление Александра Лукашенко о перекрытии границы.

Белорусские пограничники Gpk.gov.by

«Жаль, но Украина долго этого добивалась своим предательством всех вокруг», — написала Ирина М.

«Вот со всеми переругаемся и станем самостийными», — добавил Alexandr K.

«Правильно всё делает!» — отметил Максим.

«Да вот когда будет совсем плохо, вот увидите, ни одна из стран Европы не протянет руки. Белоруссия могла бы быть хорошим партнёром», — добавил Петр.

«А я просто бы хотела извиниться за тупость, продажность наших правителей и сказать, что народ Украины с Белоруссией. Надеюсь, что правда и разум победит!» — написала Мария Ш.

«Да люди-то здесь ни при чем…» — отреагировал Nikolay S.

«Батька разошёлся, скоро и горючее перестанет поставлять. Зато в ХХI веке будет уникальная возможность понаблюдать, как одна из самых в прошлом развитых республик Союза скатывается в дикость…» — пишет Миша П.

«Единственный вопрос, кому нужнее пересекать границу? Почему-то мне кажется, что явно не украинцам. Так что очередной выстрел в ногу», — считает Seneka L.

«Граждане Украины толпой ездили элементарно лечиться в РБ», — ответил на реплику Seneka L. Виталий Б.

«Туристы в летний период из Белоруссии поднимали экономику южного региона Украины», — отметил Сергей Б.

«Я против, чтобы закрывать кордон, ведь у многих родственники живут там, а кто-то просто хочет посетить страну. Нужно просто проверять людей, а не всем перекрывать дорогу», — добавила одна из читательниц.

«Это называется доигрались, и что дальше?» — спросил Виталий Л.

«Вряд ли закроют пункты пропуска. Тут, скорее, об усилении пограничных нарядов», — подчеркнул Константин Г.

«Украина получила то, к чему стремилась! Перемога (победа — М. Р.)!» — пишет Натали К.

«Молодец Бацька! Упоротых надо изолировать!» — добавил Gennadiy P.

Граница Gpk.gov.by

«Бацька — молодец. Границу нужно перекрыть. Чтоб всякие типа Протасевича не приезжали в Донбасс стрелять наш народ», — написал Steven L.

«А если еще и нефтепродукты перекроет, а зимой электричество… «Полная Европа» настанет», — отметил Pavel.

«Пока Батьку петух не клюнул, батька танки Украины щедро топливом снабжал, — ничего личного, — только бизнес. А тут на тебе, не оценили, обиделся. Или топлива для танков это не касается?» — поинтересовался Александр.

«Ну да, граница на столько дырявая (на многих участках не то что сетчатой ограды нет, так вместо разделительной полосы огороды с подсолнечниками… Ходы туды-сюды абэ погранци не затрималы (ходи туда-сюда, лишь бы пограничники не задержали — М. Р.)», — написал Тарас Григорович.

«Что за бред, везут [оружие] прям на таможню?.. Белорусская таможня так сумки и машины шманает, что ничего лишнего не провезешь», — написал Константин.

Читайте также: «Бумеранг прилетел!» — Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины