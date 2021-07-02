Минск, , 20:08 — REGNUM КГБ Белоруссии удалось обезвредить группы диверсантов, планировавших теракты на территории республики — в том числе и в отношении российских военнослужащих. Об этом 2 июля заявил Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в Минске.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко заявил, что недавно некие «силы» пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. «Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой «Альфа», арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними, — приводятся его слова в официальной публикации. — Какая цель — поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня — ее задержание. Покушение не удалось».

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Продолжая рассказывать свою историю, Лукашенко поведал, что некие «отряды самообороны», также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Лукашенко сообщил также, что обсуждал эту тему во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным.

«Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете, — сообщил Лукашенко, рассказывая о провале злодейского плана. — Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы».

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Лукашенко назвал фамилии задержанных, безуспешно пытавшихся сбежать на Украину и в Литву — Гулевич, Ашурак, Глотов, Господарев. Они хотели сбежать на Украину и в Литву, но попытки не удались. «Молодцы ребята из группы «Альфа» и другие, которые их задержали», — сказал спикер торжественного вечера.

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт. Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты. Мы им простить не можем», — добавил Лукашенко.

Он сообщил, что уже поручил МИД пригласить руководителей дипмиссий названных государств им государств и категорически потребовать выдачи преступников. При жэтом он сказал: «Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев».

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