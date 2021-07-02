Скопье, , 19:46 — REGNUM В настоящее время сложно сказать, каким могло бы быть содержание компромиссного решения по Косово и Метохии, но тем не менее, диалог Белграда и Приштины должен продолжится. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич в 2 июля на полях регионального «Преспа-форума» в Охриде (Северная Македония).

«Сложно сказать, какой компромисс возможен, но все знают, что значит это понятие — это когда две стороны встречаются где-то посередине, и обе они одинаково недовольны достигнутым решением», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Премьер-министр сообщила журналистам, что в рамках форума она встретилась с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Филиппом Рикером, но вопрос признания независимости Косово со стороны Сербии во время переговоров не обсуждался. «Мы обсуждали диалог Белграда и Приштины, Брюссельское соглашение. Не шло речи о взаимном признании, так как я этот диалог (брюссельский диалог с сепаратистским Косово при посредничестве ЕС — ИА REGNUM) не воспринимаю как диалог, в ходе которого обсуждается взаимное признание», — сказала премьер-министр Сербии.

Брнабич добавила, что американскому чиновнику она рассказала о том, что в последнее время в Косово и Метохии растет число нападений на сербов, на православную церковь и ее имущество.

Напомним, что ранее Рикер в Охриде заявил о том, что единственное долгосрочное решение косовского вопроса — это «взаимное признание» Белграда и Приштины.