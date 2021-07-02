Москва, , 19:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал новый закон о закрытых конкурентных закупках, касающихся космической сферы и военно-промышленного комплекса.

Текст нового закона опубликован 2 июля на официальном сайте правовой информации.

«Закрытые конкурентные способы применяются при закупках на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию) космических материалов и космических технологий, по созданию, модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию, утилизации космической техники, по разработке, производству и поставке объектов космической инфраструктуры», — сообщается в тексте закона.

При этом для ускорения процесса закупок и рассмотрения заявок поставщиков вводится электронный документооборот на всем цикле закупки. Кроме того, с 11 до трех уменьшено число методов выбора поставщика, унифицированы требования к участникам закупок, сокращен перечень формируемых документов.

Отмечено, что возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей будет предоставляться только претендентам, уже имеющим успешный опыт исполнения подобных контрактов.

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