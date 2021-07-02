Белград, , 19:30 — REGNUM Новый раунд технического диалога между Белградом и Приштиной в Брюсселе состоится 7 июля. Об этом сообщил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.

По словам Петковича, Белград планирует поднять во время встречи с представителями Приштины вопросы безопасности сербов в южном крае, а также проблемы пропавших без вести и энергетики, передает телеканал РТС.

Петкович напомнил, что 6 июля исполнится ровно 3000 дней с момента подписания соглашения о формировании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии. За все это время сообщество так и не было сформировано из-за нежелания албанской стороны выполнять свои обязательства.

Напомним, что ранее было заявлено о том, что в июле в Брюсселе состоится второй раунд переговоров президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти.