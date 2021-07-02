Минск, , 19:27 — REGNUM Вскрытые на территории Белоруссии «спящие» террористические ячейки пытались устроить взрыв узла связи Военно-морского флота России, расположенного в городе Вилейка в Минской области, заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости,

По его словам, с территории Украины были доставлены и тепловизоры и иные приборы, которые использовались «при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике».

При этом Лукашенко отметил, что обсуждал это в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете, — заявил белорусский президент. — Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил о выявлении целой сети ячеек боевиков, готовивших силовой захват власти при поддержке США, Германии, Польши, Украины и Литвы.

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