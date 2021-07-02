Пекин, , 19:26 — REGNUM Китайские СМИ продолжают освещать и комментировать итоги торжественного собрания, посвященного столетию КПК, которое прошло 1 июля на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь. Главное, к чему обращено внимание китайских журналистов — доклад лидера партии и страны Си Цзиньпина, в котором он объявил о важнейшем достижении к юбилею победы над бедностью и уровня общества среднего достатка. Об этом накануне сообщило Синьхуа, подчеркнув слова лидера о том, что КПК сегодня находится в расцвете сил и готова к дальнейшим свершениям в социалистическом строительстве.

Следующей важнейшей целью КПК является достижение к 2049 году — столетию со дня образования КНР — уровня высокоразвитого и модернизированного социалистического государства и общества — великой державы XXI века. Си Цзиньпин при этом подчеркнул, что вся история КПК связана с борьбой за интересы китайского народа, с его мечтой о великом возрождении китайской нации.