Скопье, , 19:03 — REGNUM Взаимное признание Сербии и сепаратистского Косово — это то долгосрочное решение по Косово и Метохии, к которому должны прийти Белград и Приштина в результате диалога. Такое мнение 2 июля высказал заместитель помощника госсекретаря США Филипп Рикер в Охриде (Северная Македония).

Рикер отрицательно оценил решение ЕС, не одобрившего либерализацию виз для граждан сепаратистского Косово, так как, по его мнению, это «понижает мотивацию для ведения диалога Косово-Сербия в духе компромисса».

«Мы верим, что долгосрочное решение — это взаимное признание, благодаря которому два государства смогут оставить в стороне отличия, оставить в стороне историю и контекст и продолжить движение к надежному и стабильному будущему», — процитировало слова Рикера македонское издание «Свободен печат».

Напомним, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти заявил о том, что только признание со стороны Сербии и вступление Косово в ООН является для Приштины приемлемым решением косовского вопроса.