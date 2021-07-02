Минск, , 19:01 — REGNUM В Белоруссии выявлены спящие ячейки террористов, к созданию которых причастны США, Германия, Украина, Польша и Литва, заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.

По его словам, эти отряды боевиков, обнаруженные в результате масштабной контртеррористической операции, создаются для насильственного захвата власти в Белоруссии.

«Сегодня вскрыты созданные спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — сказал Лукашенко.

«Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил о потоке оружия с Украины и о решении перекрыть границу с этой страной.

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