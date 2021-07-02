Новороссийск, Краснодарский край, , 18:56 — REGNUM На полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае состоялся заключительный этап Всеармейского конкурса «Тактический стрелок», передаёт 2 июля пресс-служба Минобороны.

Конкурс «Тактический стрелок» впервые проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

"Организация конкурса и учебно-материальная база — на очень хорошем уровне. Исполнение упражнения стрелками отличное. Исходя из результатов мы подберем достойную команду на международный этап АрМИ-2021», — прокомментировал мероприятие заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

В ходе этапа под названием «Дуэль» участники соревнований выполнили парные стрелковые упражнения армейской тактической стрельбы, параллельно по двум направлениям на выбывание.

По сигналу рефери на огневой рубеж выходили две команды по 4 человека (двое с пистолетами, двое с автоматами) и поражали из штатного оружия два типа мишеней: шесть тарелок диаметром 15-мм из пистолета и 9 попперов высотой 45 мм и шириной 15 мм — из автомата. Побеждала команда, которая первой поражала все мишени. Соревнование проходило по олимпийской системе.

Команда, одержавшая победу на всеармейском этапе, представит Российскую Федерацию на международном этапе конкурса «Тактический стрелок», который состоится августе-сентябре этого года на полигоне Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Турнир проводится в период с 28 июня по 3 июля 2021 года на полигоне «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае.

В соревнованиях участвуют более 120 конкурсантов в составе 11 команд, представляющие все военные округа, Воздушно-десантные войска, Дальневосточное ВОКУ, Войска Национальной гвардии, Ракетные войска стратегического назначения, Северный флот, ВКС.