Калуга, 2 июля, 2021, 19:14 — ИА Регнум. 80 лет назад был сформирован калужский спецэшелон для строительства оборонительных сооружений на западных рубежах Московской области. Начальником назначили Ефима Георгиевича Сверчкова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Глава Калуги Юрий Моисеев вместе с ветеранами войны и труда почтили память Ефима Сверчкова, возложив цветы к его могиле

2 июля глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вместе с ветеранами войны и труда и учениками школы №25 почтили память Ефима Сверчкова, возложив цветы к его могиле.

«Представьте себе 2, 5 тысячи молодых парней и девушек, которые поехали строить линию обороны Москвы. Мы не знаем, как могли бы развиваться события, если бы не они. Это подвиг в военное время, но мирных людей, которые впоследствии пошли воевать. Вот настоящие защитники Родины. Ефим Георгиевич и эти ребята для нас — яркий пример ответственности и патриотизма», — отметил Юрий Моисеев.