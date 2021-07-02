Минск, 2 июля 2021, 18:52 — REGNUM Пограничным войскам Белоруссии поручено полностью перекрыть границу с Украиной, заявил 2 июля белорусский президент Александр Лукашенко.
Об этом сообщает агентство БелТА.
По его словам, такое решение принято из-за большого количества оружия, поступающего через украинскую границу.
«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — цитирует агентство слова Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко уже заявлял о «полном перекрытии» границы с Украиной.
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