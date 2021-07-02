История вопроса

Материалы, затрагивающие тему двусторонних отношений — от экономического и военно-политического до культурного и гуманитарного сотрудничества.



Дипломатические отношения между государствами установлены в 1991 году. Белоруссия и Украина имеют общую границу протяженностью 1084,2 км. Договорной базой являются более 200 международных соглашений, среди которых «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве». Торговый оборот между странами в 2017 году по подсчетам Киева составил $4,6 млрд, в 2018 — $5,3 млрд.