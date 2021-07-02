2 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили заявление депутата Рады от фракции «Слуга народа» Олега Семинского, который отреагировал на принятие Радой закона о коренных народах, в число которых не вошли русские. Русские жители Украины, по его мнению, «не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины».

Мирослава Романенко, , 20:35 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Слуга народа» Олег Семинский прокомментировал принятие Радой законопроекта о коренных народах, в число которых не были включены русские. Об этом политик написал 1 июля на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает издание «Страна.ua».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодняшний день — трагедия для российского Кремля и украинских олигархов, а для украинского — начало восстановления справедливости! Россияне (русские — М. Р.) на законодательном уровне — не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. В отличие от украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков», — отметил политик.

Как сообщают украинские СМИ, позже депутат удалил свой пост.

Олег Семинский Facebook.comSluganarodu.Seminsky.Oleg.205

Заявление депутата обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги в социальной сети Facebook. Люди раскритиковали депутата и указали на то, что здесь уже недалеко до фашизма.

«Он даже не понимает разницу между русскими и россиянами», — отметила Ирина А.

«Поверить не могу, что такие неадекваты у нас в политике», — написал Сергей П.

«По очень скользкой дорожке они пошли… Был один австриец, который тоже шел против прав человека», — добавил Андрей К.

«А как же статья 24 конституции (в соответствии с которой граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом — М. Р.)? Наплевали? Таким образом Украина напрямую намекает США, что только индейцы являются коренными народами Америки и только они должны обладать всеми правами. Все остальные пришлые и не должны иметь никаких прав, свобод и культур. Пора бледнолицым целовать ноги индейцам из чувства вины перед ними», — отметила Елена С.

«Они так легко взяли и отменили в стране всю восточную и южную Украину», — отреагировала Маргарита Д., подразумевая то, что юго-восток Украины преимущественно состоит из русскоязычных граждан.

«Жесть, надеюсь, ему такое не сойдет с рук только потому, что он депутат», — пишет Марго В.

«Мне одной это напоминает начало фашизма-нацизма??? Низшие расы и т. д.» — поинтересовалась Лариса Ч.

Факельное шествие украинских националистов spoilt.exile

«Я конечно, извиняюсь, а с евреями что будут решать? Вроде как в списках «коренных» не значатся… Куда мы катимся???» — не понимает Сергей Т.

«Ну, что? На следующих выборах снова будем сидеть на диванах или всё-таки выразим при голосовании свою гражданскую позицию? Фашизм уже поднял голову на Украине, дальше будет только хуже», — добавила Галина П.

«Как говорил незабвенный Папанов: «Если человек идиот, то это надолго», — отметил Виталий С.

«Обязательное ношение жёлтых звёзд планируется?!!» — спрашивает Константин К.

«Мне кажется, что это страшно и попахивает геноцидом!.. Подскажите этим зеленым утыркам (речь идет о фракции «Слуга народа», у которой зеленый является партийным цветом — М. Р.), пусть еще начнут черепа сравнивать с истинными украинцами и русскими!» — написала Alla I.

«Ну, надо в школу татарский язык обязательно, чтоб учили. И в Конституцию татарский [добавить], наравне с украинским, типа тож государственный. И пусть на татарскую речь только не ответит кассир или какой менеджер… Видимо, такое уже не лечится», — отреагировал Александр А.

«С такими законами скоро полный развал нашей территории», — добавил Валерий С.

«Вывод: по этому закону Зеленский и многие другие не коренной народ. А имеют ли они в таком случае (право) избирать и быть избранным?» — спрашивает Татьяна Ш.

«Я не живу прошлым, я живу настоящим, но, прочитав это текст, я офигел…» — написал Аркадий П.

«Я молчу! Но, это что получается? Нардеп признал фашизм в Украине! Радоваться тому, что граждане Украины русские по национальности теперь бесправны…» — поделился в своем телеграм-канале депутат Рады Евгений Шевченко.

Евгений Шевченко President.gov.by

«В законе о коренных народах украинский народ тоже не фигурирует. И, следуя ублюдочной логике данного нардепа от «Слуги народа», теперь украинцы тоже будут лишены гражданских прав. То есть нардеп Семинский настолько тупой, что даже не понял, за что он голосует. И поспешил выставить свою тупость на всеобщее обозрение…» — подытожил украинский журналист, главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Читайте также: «Черепа когда измерять начнут?» — Рада приняла закон о коренных народах