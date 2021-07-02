Минск, , 18:47 — REGNUM «Мы знаем, что многие из вызовов нашей государственности и суверенитету, с которыми мы сталкиваемся сегодня, уходят своими корнями в годы Великой Отечественной войны. Скажу больше, мы столкнулись с феноменом отложенного действия коллаборационизма в реалиях нашего времени», — заявил 2 июля Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в Минске.

«Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — поведал он, раскрывая якобы имевшие место коварные планы США, Германии, Польши, а также соседних Литвы и Украины.

Читайте в новостях: Лукашенко сравнил протесты с язвами и опухолью

Он снова провёл параллели с Великой Отечественной войной, которую раньше неоднократно называл «не нашей», заявив: «Попытки оккупации Белоруссии в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой. Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о «новом порядке» от таких же носителей «европейских ценностей». Во главе — те же западные элиты».

Годом ранее: «Святой народ», «не наши войны» и другие кощунства испуганного Лукашенко

Лукашенко отметил, что «эти процессы происходят, как и в середине прошлого столетия, вопреки воле народов европейских государств».

Читайте новости сюжета: Белоруссская многовекторность

«Мы долго молчали. Стыдились. Мы не хотели задеть чувства дружественных нам народов, которые не должны отвечать за грехи военных преступников: таких как литовские «лесные братья», бандеровцы, бандиты Армии Крайовой, прочие убийцы мирного населения Белоруссии. Мы помним, что в этом ряду предателей были и белорусы, беглые, не сумевшие реализовать свои политические амбиции на Родине. Из-за Буга тогда они вернулись на нашу землю с карательными отрядами СС. Вернулись, чтобы убивать», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Также читайте: Почему белорусские власти снова лгут о Великой Отечественной войне?