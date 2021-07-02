Красноярск, , 17:53 — REGNUM 1 июля прошло очередное, уже 98-е заседание Клуба «Комитет развития» под председательством бессменного Павла Клачкова.

На этот раз темой обсуждения стала внутри‑ и внешнеполитическая обстановка накануне выборов 19 сентября.

Несмотря на то, что заседание прошло в режиме онлайн-конференции, разговор получился достаточно живым и неформальным. Павел Селезнев, доктор политических наук, начал вообще с анекдота: «Пенсионерке, не дозвонившейся на прямую линию [президента Владимира Путина — ИА REGNUM], губернатор на радостях подарил двухкомнатную квартиру». И тут, конечно, только доля шутки, поскольку нынешняя политическая реальность такова, что зачастую президент России вынужден в ручном режиме корректировать действия глав регионов. Каждое общение гаранта Конституции с народом создает десятки информационных поводов и кадровых выводов. Считать ли такую ситуацию нормальной, трудно сказать, но какие-то альтернативные механизмы контроля работы власти на местах пока не предлагаются.

Также П. Селезнев отметил, что для России последствия пандемии и (особенно) борьбы с ней оказались мягче, чем для стран с развитой постиндустриальной экономикой, где сфера услуг, пострадавшая больше всех, дает до 90 процентов ВВП: «вот там реально больно!» А у нас, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В том числе на архаичный во многом характер российской экономики указывает острый дефицит внутренних инвестиций при свободных средствах граждан, ориентировочно оцениваемых в 40−60 триллионов рублей. Эти деньги просто не работают, а инвестирование остается уделом немногих, в то время как в Америке инвестируют даже сидящие на пособии — собственно часть пособия и инвестируют.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев развил тему социальной ответственности власти на примере все той же пандемии, обострившей до предела вопросы трудоустройства, уровня доходов, социальной незащищенности отдельных групп. Два приоритета власти, как в свете грядущих выборов, так и вообще на среднесрочную перспективу, сказал Васильев, это социальная ответственность перед гражданами (государство не только не снимает с себя нагрузку, но и посильно увеличивает ее с годами) и развитие инфраструктуры. Причем, что важно отметить, если раньше в последнем вопросе мы полагались на внешних инвесторов, то теперь можем рассчитывать только на себя. Ключевой министр считает разработку механизма задействования крупных корпораций для осуществления социальных проектов, и удачные примеры такого рода проектов есть в Красноярском крае — заключенное на днях соглашение между администрацией Красноярского края и «Норильским никелем» тому подтверждение. Эдуард Распопов, председатель общественного совета при министерстве экологии Красноярского края, дополнил, что новое инвестиционное соглашение с «Норильским никелем» предусматривает снижение выбросов на 88 процентов, что крайне важно с учетом обострившейся темы больной экологии.

Губернатор Усс провел очень внушительную работу с крупными предприятиями по снижению выбросов в атмосферу, сказал г-н Распопов. Вице-премьер Виктория Абрамченко, недавно побывавшая в Красноярске, засвидетельствовала, что на КрАЗе устанавливается новое оборудование, соответствующее самым современным экологическим требованиям. Большая работа по замещению малых котельных ведется компанией СГК. Модернизируется цементный завод. Общая стоимость реализации программы «Чистый воздух» в Красноярском крае — больше 60 млрд рублей.

Юрист Сергей Подъяпольский рассказал о новеллах в законодательстве, могущих оказать существенное влияние на ход избирательной кампании, вплоть до снятия кандидата или партии с выборов. Так, например, закон об иностранных агентах и лицах, аффилированных с иностранными агентами, порой имеет достаточно неожиданные следствия. «Список иноагентов есть на сайте Минюста, физических лиц там всего пять. Некоторые из них сделали переводы на карты губернаторам по номеру телефона», — сообщил юрист. Теперь по закону губернаторы могут быть признаны лицами, аффилированными с иностранными агентами, поскольку факт денежной помощи от иноагента, как говорится, налицо. Причем коварным иноагентам даже не нужно знать номер счета или карты — достаточно сделать перевод по номеру телефона, а это информация достаточно доступная, особенно если должностное лицо (или претендующее таковым стать) позиционирует себя как открытого, демократичного, всегда-на-связи политика. Как практик, Подъяпольский рекомендовал всем не заинтересованным в компрометации кандидатам и чиновникам отключить у себя функцию перевода по номеру телефона.

Но и это еще не все! Юридическая безграмотность сограждан зачастую приводит к тому, что они инвестируют в акции иностранных компаний, не осознавая последствий. А ведь не только акция вражеской Apple, но и, например, доля в отечественном паевом инвестиционном фонде, владеющем акциями со всего мира, согласно букве закона, может стать поводом для снятия с дистанции как лица аффилированного и, возможно, шпиона. Еще одно нововведение, скорее упростившее жизнь, чем осложнившее — это запрет на открытие специального избирательного счета для кандидатов, связанных с организациями, признанными экстремистскими. Поскольку экстремистскими признаны практически все организации так называемой несистемной оппозиции, политическая система РФ может, как говорится, спать спокойно.

Старший аналитик Центра управления регионом (ЦУР) Юрий Кондрашов сформулировал некое резюме политической ситуации: «Запущенный в 2014 году президентом процесс национализации элит вступает в трансфертную фазу. Произошла криминализация несистемной оппозиции, которую ждали довольно давно — все красные линии были пройдены, бездействие власти удивляло. Теперь либо ты в системе, либо вне закона».

О том, как протекающие в России и вокруг нее политические процессы видятся извне, рассказали приглашенные эксперты из ближнего и ближневосточного зарубежья. Так, аналитик и правозащитник Ариэль Квет из Израиля сообщил, что Россия в настоящее время является для израильтян «красной зоной», посещение которой запрещено под угрозой едва ли не уголовного преследования. Тот факт, что практически все эти израильтяне имеют (либо имели) российское гражданство, да и в новом правительстве Израиля, пришедшем на смену 19-летнему режиму Нетаньяху, есть выходцы из СССР, в расчет вообще не берется — как сказал классик, все сметено могучим ураганом, то бишь пандемией коронавируса. Несмотря на характерные меры предосторожности, сам Израиль, по словам А. Квета, в настоящий момент переживает четвертую волну пандемии, причем более половины заболевших — люди в возрасте до 19 лет…

Что касается внешних влияний, то «ни одна предвыборная кампания в Израиле не проходит без вмешательства США», признал г-н Квет. Сам Израиль предпочитает не вмешиваться во внутренние дела других государств, включая недавнюю ситуацию с Белоруссией. И это логично — вмешиваются те, кто может вмешаться.

Глава политического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде (Азербайджан), как и Павел Клачков, относящий себя к евразийцам, высказал мнение, что участие третьих сил всегда приводит к затяжным конфликтам. Что касается активного участия Турции в недавнем эффектном разрешении затяжного конфликта вокруг Нагорного Карабаха, то, подчеркнул И. Велизаде, между Баку и Москвой посредников нет, у нас прямой диалог, в том числе по поводу роли Турции. И Анкара, и Баку признают Россию драйвером политического и экономического развития на южном Кавказе. Товарооборот России с Азербайджаном — 3 млрд долларов, с Турцией — 20 млрд. В основу отношений этих государств и в целом пространства ЕАЭС должна быть положена прагматика и логистика, поскольку Россия — трансконтинентальный транспортный хаб, и недооценивать ее роль в этом качестве попросту невозможно. А невыгодно это тем силам, которые пытаются расстроить процессы интеграции стран в регионе.

Также в работе клуба приняли участие кандидат философских наук Виктор Окружко и председатель Союза журналистов Красноярского края Дмитрий Голованов.