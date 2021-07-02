Нижний Новгород, , 17:51 — REGNUM В Нижнем Новгороде прошла встреча делегации Республики Сербской с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Бетиным, сообщает 2 июля ИА Красная Весна.

Стороны обсудили сотрудничество между Республикой Сербской и Нижним Новгородом, отметив его достижения.

Министр энергетики и горной промышленности Петар Чокич, возглавляющий делегацию Республики Сербской, напомнил, что соглашение о сотрудничестве с Нижним Новгородом было подписано пару лет назад, что позволило успешно сотрудничать во многих областях.

«Это сотрудничество происходит в области науки и технологий, в области экономики, культуры, образования, и мы хотим распространить его на другие сферы жизни. С самого начала нашего сотрудничества мы достигли множества конкретных результатов, которыми мы очень гордимся. Сегодня мы говорили о том, что и дальше будем развивать это сотрудничество еще более интенсивно», — отметил Чокич.

Он поблагодарил Бетина и его соратников за очень теплый прием и содержательную беседу.

Чокич сказал, что Республика Сербская очень благодарна братскому русскому народу за огромную поддержку, которую он оказывает сербскому народу в этой области.

Кроме того, делегация Республики Сербской, в которую также входит министр труда, по делам ветеранов и инвалидов Душко Милунович, намерена вручить медали семьям погибших российских добровольцев из Нижнего Новгорода, сражавшихся за Республику Сербскую в последней отечественной войне.

В состав делегации Республики Сербской также входит хор «Единство», который примет участие в многочисленных культурных мероприятиях по случаю празднования 800-летия Нижнего Новгорода, отмечаемого в августе 2021 года.

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