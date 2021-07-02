Москва, , 17:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внёс закон о коренных народах, скорее всего, потому что того желали его западные кураторы. Об этом 2 июля заявила украинский правозащитник Татьяна Монтян на телеканале «Россия 24».

«Ему сказали товарищи из коллективного Запада. Не знаю, уж кто, но кто-то сказал, что прими этот закончик, и давай говорить совершенно противоположное тому, что говорил раньше. Ты клоун, ты шут, подумаешь, что тебя в этом уличат. Это неважно. Главное — потыкать медведя палкой», — заявила Монтян.

«Самому Зеленского на всё это абсолютно плевать. Он готов делать всё по команде коллективного Запада, лишь бы ему и его шобле из «95 квартала» не мешали грабить страну по полной программе», — указал он.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.

Ранее законопроект раскритиковал президент России Владимир Путин, а российская Госдума приняла по этому поводу специальное заявление. Однако Киев утверждает, что закон соответствует международным стандартам.