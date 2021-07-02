Астрахань, , 17:46 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин намерен проводить «прямые линии» с жителями региона. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Мы уже приступили к детальному анализу всех обращений на прямую линию, ответим каждому. В том числе и здесь — в моих личных аккаунтах в социальных сетях. И конечно, я уже дал поручение о подготовке аналогичных прямых линий с населением Астраханской области», — написал Бабушкин.

30 июня состоялась «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе программы он, отвечая на вопрос, отметил, что главы регионов могли бы таким же образом общаться с гражданами.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор уже встретился с жительницей региона, которая в ходе «Прямой линии» пожаловалась на невозможность оформить выплаты на ребёнка от трёх до семи лет. Вопрос ещё одной астраханки не был озвучен в прямом эфире, но и с ней губернатор встретился лично. Женщина пожаловалась на незаконные действия управляющих компаний, которые не могут «поделить» несколько домов в областном центре.

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