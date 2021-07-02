Мурманск, , 17:43 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя, министра строительства Владислава Сандурского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

О причинах увольнение не сообщается, известно, что оно состоялось «по соглашению сторон».

«Я благодарен главе региона Андрею Владимировичу Чибису, что доверил мне такое ответственное направление. Этот год был очень насыщенный и плодотворный. Что-то удалось сделать, некоторые задачи выполнить не успел. Но точно работал на совесть и старался добиться результата, даже в ущерб личному времени и близким мне людям. Уверен, что впереди строительную отрасль Мурманской области ждёт большое будущее, так как у неё огромный потенциал», — написал Сандурский на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, Владислав Сандурский был назначен на пост руководителя одного из ключевых министерств региона 16 июня 2020 года.