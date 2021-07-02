Москва, , 17:35 — REGNUM На Украине борьба с русским языком не выражается в виде последовательной культурной политики, а служит лишь поводом для политических расправ. Об этом 2 июля заявила украинский правозащитник Татьяна Монтян на телеканале «Россия 24».

«Никакого размежевания нет. Просто люди видят, что есть идеология про наезд на Россию — давайте наезжать всеми возможными способами! Но если можно умалчивать, что у нас министр внутренних дел абсолютно русскоязычный и на него никто не наезжает, то значит сделаем вид, что это не существует», — заявила Монтян.

«Если у нас нацистские добробаты сплошь русскоязычные, это прекрасно. А если человека за мир и дружбу, Коцабу, совершенно украиноязычного чуть не убили прямо на вокзале прямо в Ивано-Франковске, то вы не понимаете, это другое. У нас очень сильно перемешалась этническая языковая культурная составляющая с политической, а это вовсе не тождественно», — отметила она.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.

Ранее законопроект раскритиковал президент России Владимир Путин, а российская Госдума приняла по этому поводу специальное заявление. Однако Киев утверждает, что закон соответствует международным стандартам.