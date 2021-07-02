Брюссель, , 17:34 — REGNUM Еврокомиссия и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 июля изложили своё видение реализации приоритетов сотрудничества ЕС со своими «восточными партнёрами» в ближайшие годы. В опубликованном заявлении ЕС отмечено, что под пять долгосрочных целей союз выделяет 2,3 миллиарда евро с перспективой привлечения до 17 миллиардов евро государственных и частных инвестиций. При этом Евросоюз видит среди получателей своей помощи и Белоруссию, приостановившую членство в программе «Восточное партнёрство» после применения санкций к официальному Минску.

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В опубликованном 2 июля пресс-релизе приводится комментарий главы дипломатии ЕС. Жозеп Боррель заявил: «Восточное партнёрство» по-прежнему занимает важное место в повестке дня Европейского союза. Мы хотим сформировать повестку, которая отвечает беспрецедентным вызовам и возможностям сегодняшнего дня, делая её пригодной для будущего. В основе нашей работы будет содействие демократии, хорошему управлению и верховенству закона, которые так важны для достижения позитивных, конкретных результатов в нашем сотрудничестве. Это включает Белоруссию, где мы хотим продолжать поддерживать людей в рамках нашего «Восточного партнёрства».

Обсуждение обновлённой политики программы ЕС для шести постсоветских республик состоится на саммите «Восточного партнёрства» в декабре 2021 года. уже известно, что финансирование Евросоюз выделит под противодействие «гибридным» и прочим угрозам, «мобильность» для 70 тыс студентов, исследователей и молодых людей, а также борьбу с коррупцией, «дополнительную поддержку гражданского общества и независимых СМИ» и некоторые другие свои цели.

Комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи по этому поводу высказался так: «Мы выдвигаем амбициозный экономический и инвестиционный план, который поможет стимулировать рабочие места и рост, а также принесёт процветание региону «Восточного партнёрства», включая поддержку будущей демократической Белоруссии. Эта новая повестка дня поддержит социально-экономическое восстановление после пандемии COVID-19, укрепит экономические отношения и построит торговые маршруты между ЕС и странами-партнёрами».

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