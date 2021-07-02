Кампала, , 17:24 — REGNUM В ходе расследования попытки убийства министра транспорта Уганды арестованы четверо подозреваемых, сообщает 2 июля ИА Красная Весна со ссылкой на марокканский интернет-портал Medi1 News.

По заявлению полиции Уганды, пятый подозреваемый был убит.

Полиция Уганды приписала покушение на министра транспорта «террористической ячейке». Арест четырех подозреваемых уже провозглашён «крупным прорывом» в расследовании.

По информации полиции, арестованные прошли подготовку в лагерях «Союзных демократических сил» (ADF) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базирующихся в восточной части соседней Демократической Республики Конго (ДРК). Стало также известно, что эта радикальная исламистская группировка в последнее время «начала реактивировать местные террористические ячейки» в Уганде.

Полиция заявила, что предполагаемый организатор покушения оказал сопротивление и был застрелен. Сообщается также, что схема покушения на министра напоминает серию атак, направленных против угандийских политических деятелей в последние годы.

Напомним, 1 июня к северу от Кампалы группа вооруженных мотоциклистов в масках совершила нападение на автомобиль министра транспорта и бывшего главнокомандующего угандийской армии генерала Эдварда Катумбы Вамалы. В результате атаки политик получил огнестрельное ранение, а его дочь и один из его охранников были убиты.

Напомним также, что в марте 2021 года США признали группировку «Союзные демократические силы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) филиалом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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