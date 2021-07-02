Москва, , 17:19 — REGNUM Закон о коренных народах на Украине носит формальный характер и был призван в первую очередь спровоцировать Россию. Об этом 2 июля заявила украинский правозащитник Татьяна Монтян на телеканале «Россия 24».

«Там и так уже закреплено всё, что только можно. Причём на реальную жизнь это влияет довольно мало», — заявила Монтян.

«Обратите внимание на нашего бессменного министра внутренних дел господина Авакова. Никто на него не наезжает за то, что он говорит по-русски. На массу других чиновников тоже никто не наезжает за русский язык. У нас за русский язык наезжают на футболистов, на всяких певцом ртом. А на всяких Аваковых никто за русский язык не наезжает», — отметила она.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.

Ранее законопроект раскритиковал президент России Владимир Путин, а российская Госдума приняла по этому поводу специальное заявление. Однако Киев утверждает, что закон соответствует международным стандартам.