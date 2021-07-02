Сараево, , 17:13 — REGNUM Председатель правительства Боснии и Герцеговины (БиГ) Зоран Тегельтия встретился с премьер-министром Республики Северная Македония Зораном Заевым, обсудив перспективы улучшения двусторонних отношений, процесс европейской интеграции и развития торговли, сообщает 2 июля ИА Красная Весна со ссылкой на Dnevni avaz.

На встрече, которая состоялась перед началом Международной конференции «Западные Балканы: недостающая часть головоломки для заполнения Европы», председатель Тегельтия подтвердил приверженность Совета министров европейской интеграции принципам уважения конституционных полномочий всех уровней правительства БиГ и соблюдения Дейтонских соглашений.

Тегельтия проинформировал премьер-министра Заева о политической и экономической ситуации в БиГ, а также о деятельности правительства, направленной на преодоление проблем, вызванных пандемией коронавируса, а также на улучшение ситуации в экономике.

В ходе переговоров собеседники пришли к совместной оценке того, что процесс европейской интеграции является сложным, важности доверия и способности выполнять обязательства, подчеркнув заинтересованность обеих стран в продвижении региональных инициатив интеграции в ЕС.

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