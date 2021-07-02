Кострома, 2 июля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Главный врач городской больницы Костромы Евгений Нечаев записал видеообращение, в котором пообещал уволить сотрудницу, ударившую пожилую пациентку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://www.gb1-kostroma.ru Больница, где произошел инцидент

Глава больницы сообщил, что санитарка отстранена от работы. Наказание в виде дисциплинарного взыскания ждёт и руководство травматологического отделения, в котором произошёл инцидент.

«Администрацией больницы проводится проверка. В настоящее время сотрудник отстранён от работы и будет уволен по результатам проверки. Материалы проверки будут переданы в органы прокуратуры для оценки действий сотрудника с юридической стороны. К руководству отделения будут применены меры дисциплинарного взыскания за ненадлежащую организацию работы среднего медперсонала. Пациенту принесены извинения», — сказал Евгений Нечаев.

Видеозапись с избиением женщины была снята в ночь с 1 на 2 июля. На кадрах видно, как санитарка несколько раз ударила пожилую пациентку по лицу. Проверки по факту инцидента также назначили СК и МВД.