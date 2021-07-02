Москва, , 16:49 — REGNUM Закон о коренных народах Украины оказался удачной провокацией против Москвы. Об этом 2 июля заявила украинский правозащитник Татьяна Монтян на телеканале «Россия 24».

«Ну, по-моему, больше ничем навредить уже нельзя. А этот закон — это чисто пиар-тема. Я уж не знаю, где этот бред задумали, в идеологическом отделе вашингтонского обкома или в недрах Ми-6, но единственная цель этого закона — это, естественно, ещё раз потыкать палкой», — заявила Монтян.

«И, судя по всему, в этот раз удачно. Потому что смотрите как все возбудились со страшной силой. Вот просто негодование везде, Путин рассказывает… В этот раз провокация коллективного Запада удалась на отличненько», — отметила она.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.

Ранее законопроект раскритиковал президент России Владимир Путин, а российская Госдума приняла по этому поводу специальное заявление. Однако Киев утверждает, что закон соответствует международным стандартам.