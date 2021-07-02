Москва, , 16:41 — REGNUM Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в сфере информационной безопасности Андрей Крутских провел в Москве переговоры с послом Ирана Каземом Джалали, сообщает 2 июля ИА Красная Весна со ссылкой на Iranpress.

В ходе встречи обсуждалось расширение взаимодействия в сфере кибербезопасности между Тегераном и Москвой. Также были затронуты вопросы взаимодействия в сфере международной безопасности.

Представители двух стран обозначили необходимость продолжения диалога и расширения сотрудничества России и Ирана в области кибербезопасности.

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