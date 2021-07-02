Москва, , 16:38 — REGNUM На Украине неугодных политиков сажают под домашний арест и заводят на них множество уголовных дел. Об этом 2 июля заявил глава отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Харькове Андрей Лесик на телеканале «Россия 24».

«Всё то, что сейчас происходит в нашей стране — это желание власти идти на поводу у Запада, который полностью управляет нашей страной извне. Единственная оппозиционная сила и её лидер Медведчук — сопротивляются. Что делают с этими людьми? Либо сажают под домашний арест, либо десятки уголовных дел заводят, идёт преследование и подавление всякого инакомыслие», — заявил Лесик.

«Все, кто за нормальные отношения с Российской Федерацией, в нашей стране подвергаются гонениям. Я — яркий пример. В отношении меня заводят десятки уголовных дел, а по факту ничего не могут сделать. Вчера были взломаны все мои аккаунты, доступы к мессенджерам. Спецслужбы проводят следственные действия с целью дискредитировать и попытаться за уши притянуть новое уголовное дело», — указал он.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.

Ранее законопроект раскритиковал президент России Владимир Путин, а российская Госдума приняла по этому поводу специальное заявление. Однако Киев утверждает, что закон соответствует международным стандартам.