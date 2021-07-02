Кострома, 2 июля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников сделал первую прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщает администрация региона.

Администрация КО Губернатору делают прививку

«Переболел коронавирусом в октябре. Антитела есть, но больше так болеть не хочу. Врач, который осматривал перед вакцинацией, рекомендовал «Спутник V». Им и привился. Смог даже ампулу в руках погреть. Абсолютно доверяю нашим врачам. Привиться лучше, чем тяжело болеть. Желаю всем здоровья! Берегите себя!», — написал Ситников в социальных сетях.

Напомним, глава региона переболел COVID-19 в октябре 2020 года. До этого он одержал победу на губернаторских выборах. Из-за болезни церемонию официального вступления в должность провели онлайн.

По информации СМИ прививки от COVID-19 сделали семь из возьми заместителей губернатора-Юрий Маков, Павел Бабчук, ИгорьМалякин, Александр Фишер, Ольга Еремина, Марат Хасанов и ДенисГальцев.